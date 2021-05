Un nouveau club de Serie A se positionne pour Olivier Giroud

Sélectionné pour l'Euro, Olivier Giroud ne sait toujours de quoi son avenir sera fait.

En fin de contrat au mois de juin, Olivier Giroud (34 ans, 31 apparitions et 11 buts toutes compétitions cette saison) va quitter Chelsea et la Premier League. A priori, c'est du côté de la Serie A que l'attaquant français va tenter de se relancer, puisqu'en plus de l'Inter et de la Lazio, le Milan AC est intéressé par sa venue, affirme La Gazzetta dello Sport.

Déçu par le rendement médiocre de Mario Mandzukic, qui va déjà partir, le club lombard estime que le champion du monde tricolore a les qualités pour se partager le rôle de buteur titulaire avec Zlatan Ibrahimovic, dont les blessures répétitives ces derniers mois obligent ses dirigeants à chercher un joueur au profil plus ou moins proche.