Raúl Jiménez, le coéquipier de Leander Dendoncker, portera un casque de protection jusqu'à la fin de sa carrière

Depuis sa fracture du crâne subie face à Arsenal au mois de novembre, l'attaquant mexicain a pu reprendre les entraînements.

L'attaquant de Wolverhampton Raúl Jiménez va beaucoup mieux et affiche même de solides progrès. D'ailleurs, le médecin des Wolves a communiqué sur l'évolution de sa blessure et le retour prochain du Mexicain. " Il n'a aucun signe mesurable de déficience et il en est maintenant au stade où il peut envisager un retour à la carrière qu'il aime, mais un certain degré de prudence est encore nécessaire ", explique Matt Perry.

"Il portera un casque de protection pour couvrir la zone de la blessure osseuse jusqu'à la fin de sa carrière, mais elle est jugée suffisamment solide pour qu'il retourne jouer avec cette protection. Nous espérons et attendons que Raúl soit en mesure de jouer un rôle complet dans la saison 2021-2022 des Wolves ", conclut le médecin des Wolves.