Le Borussia Dortmund révèle son maillot domicile 2021-2022

Le Borussia Dortmund a officialisé son nouveau kit home pour la saison prochaine.

Voici donc le maillot, plus classique que celui de cette saison avec ses éclairs, que porteront la saison prochaine Thomas Meunier, Axel Witsel et Thorgan Hazard en 2021-2022. Une poitrine jaune, et des lignes noire cantonnées aux bras tandis que les épaules sont unies de couleur noire. C'est encore une fois signé Puma, partenaire habituel des Schwarzgelben.