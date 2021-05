Memphis Depay officialise son départ de Lyon

L'attaquant néerlandais est libre comme l'air... et sans agent.

En fin de contrat en juin avec l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay (27 ans, 39 matchs et 22 buts toutes compétitions cette saison) ne rempilera pas. Comme pressenti, le Néerlandais va quitter les Gones gratuitement cet été. L'attaquant a levé le doute ce vendredi lors d’un entretien avec le journal L’Equipe.

"J'avais à peine 23 ans quand je suis arrivé. J'ai changé, j'ai grandi. Ici, je suis devenu un homme. Quand je me retourne, je trouve que c'est beau à voir. Je me suis bâti des souvenirs pour longtemps, des amitiés aussi. Ici, c'était ma maison. Cela fait bizarre de penser que c'est mon dernier match ici. Ça me rend triste de partir dans un stade vide, sans les supporters, mais ma famille et mes amis seront avec moi dans ce moment spécial", a confirmé le Batave.

"J'ai passé des moments magnifiques ici. J'ai joué en Ligue des Champions, je suis devenu capitaine, un meilleur joueur, et un joueur plus complet. Alors, oui, ce sera émouvant pour moi, dimanche, mais je n'oublie pas qu'on doit gagner, aussi", a terminé Depay. Déjà envoyé au FC Barcelone par plusieurs médias, le natif de Moordrecht aura marqué les esprits à Lyon en marquant 76 buts et délivrant 53 passes décisives en 177 matchs toutes compétitions confondues depuis 2017.