🎥 Le coup de tête vital de Bornauw, le 41e but de Robert Lewandowski

Le défenseur belge et le buteur polonais ont, chacun à sa manière, marqué de leur empreinte la dernière journée de Bundesliga.

Robert Lewandowski dans la légende

49 ans! C'est la période au cours de laquelle aura tenu le légendaire record de Gerd Müller en Bundesliga. L'Allemand avait inscrit 40 buts en une saison de championnat, Robert Lewandowski a définitivement fait tomber son record, en plantant sa 41e rose de la saison. A la... 90e minute du dernier match de la saison.

Sebastiaan Bornauw offre un sursis à Cologne

Jusqu'à trois minutes de la fin du championnat, Cologne aura donc été relégable. Jusqu'à ce coup de tête de Sebastiaan Bonrauw contre Schalke 04 (victoire 1-0). Un but qui offre à Cologne une place de barragiste et qui condamne le Werder, battu par le Borussia Mönchengladbach et relégué en Bundesliga.2.