Kylian Mbappé va d'abord discuter avec le PSG

Le champion du monde français va entrer dans sa dernière année de contrat.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé (22 ans, 30 matchs et 26 buts en L1 cette saison), n’a toujours pas pris position au sujet de son avenir. L’heure n’est pas forcément à l’optimisme du côté des supporters du PSG mais le quotidien Le Parisien assure tout de même ce samedi que l’international français donne sa priorité au club de la capitale, qui fait tout pour le prolonger ! Il s’agit d’une bonne nouvelle même si, bien sûr, cela ne signifie pas que l’ancien Monégasque va forcément rempiler…

En effet, Mbappé ne s’est toujours pas entendu sur les termes et la durée de son nouveau contrat et il attend surtout des garanties sportives sur la constitution du futur effectif. Néanmoins, le champion du monde 2018 semble disposé à écouter d’abord la proposition de ses dirigeants avant celles de ses courtisans, comme le Real Madrid. Il s’agit donc d’un signe encourageant, même si le plus dur reste à faire pour Leonardo et son équipe : convaincre la star que le PSG représente le meilleur endroit pour atteindre les sommets !