Lewandowski dans la légende, un dernier doublé pour Haaland et l'Europe pour l'Union Berlin

Les derniers verdicts sont tombés en Bundesliga et Robert Lewandowski et Erling Haaland ont terminé d'alimenter leur compteur.

Le champion d'Allemagne a mis un point d'honneur à finir sa saison sur une bonne note et Robert Lewandowski en a profité pour compléter son tableau de chasse. Serge Gnabry, Joshua Kimmich et Kingsley Coman avaient trouvé l'ouverture avant lui, mais c'est bien le Polonais qui a inscrit le dernier but de la saison du Bayern contre Augsbourg (victoire 5-2).

Le 41e but de la saison de Robert Lewandowski en Bundesliga, nouveau record. Après avoir égalé Gerd Müller la semaine dernière, le Polonais l'a donc dépassé pour établir une nouvelle marque.

Un doublé pour Haaland

Pas de problème non plus pour le Borussia Dortmund qui, sans ses Diables Rouges, restés sur le banc, a dominé le Bayer Leverkusen (3-1), avec Erling Haaland au tableau d'affichage: un doublé pour le Norvégien qui termine la saison avec 27 buts, un de moins qu'André Silva, qui est le dauphin de Lewandowski au classement des buteurs.

Enfin, c'est l'Union Berlin qui a fait la bonne affaire de la dernière journée. En dominant Leizpig (3-1), les Berlinois se sont assurés la septième place et évolueront en Conférence League la saison prochaine.