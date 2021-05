Ruslan Malinovskiy, MVP du mois en Serie A

Ruslan Malinovskiy termine la saison en grandes pompes et arrivera en pleine confiance à l'Euro.

Arrivé en provenance de Genk en début de saison 2019-2020, Ruslan Malinovskiy n'a pas toujours été un titulaire indiscutable à l'Atalanta. Mais il a su tirer monter en puissance pour finalement s'imposer comme l'homme fort des Bergamasques en cette fin de saison.

Car l'international ukrainien est en tout grande forme ces derniers mois: il a inscrit six buts et distillé neuf assists lors des dix dernières rencontres de l'Atalanta en championnat. Suffisant pour être élu MVP du mois de mai et pour permettre à l'Atalanta de valider sa troisième qualification consécutive pour la Ligue des Champions.