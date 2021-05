Le très beau geste de Franck Ribéry envers l'un de ses coéquipiers

Le Français est réputé pour son grand cœur, et il l'a encore prouvé dernièrement.

Franck Ribéry (38 ans, 29 matchs et 2 buts en Serie A cette saison) a de nouveau fait parler de sa classe lorsqu’il a appris que le père de son coéquipier à la Fiorentina, Lorenzo Venuti (26 ans, 28 matchs en Serie A cette saison), souffrait d’un cancer, comme le back droit de la Viola l’a raconté dans une lettre rapportée par l'agence de presse ANSA.

"Il m'a vu dans le vestiaire, triste, et s'est assis à côté de moi : 'Lorenzo, il n'y a pas d'entraînement demain, l'entraîneur nous laisse libre. Emmène-moi voir ton père, j'aimerais le rencontrer'", a raconté l’Italien. "J'ai marmonné quelque chose et mon coeur s'est rempli. C'est un geste qui ne va pas de soi, qui n'est pas exigé, qui est sincère. Le lendemain, je suis allé le chercher en voiture et nous sommes allés à Incisa Valdarno où vit ma famille. C'est ce qu'être un homme signifie pour moi. Et pas parce qu'il s'appelle Ribéry. C'est un geste fait sans rien avoir en retour, fait exclusivement avec bienveillance, secrètement entre lui et moi".