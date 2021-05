Sergio Agüero entre dans l'histoire de la Premier League

L'aventure se termine en beauté pour Sergio Agüero. Ce dimanche, l'Argentin est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Premier League, pour un même club. Face à Everton, le principal intéressé a marqué ses 183ème et 184ème but sous les couleurs de Manchester City, dans le cadre de la dernière journée de championnat.

Sergio Agüero has now scored more Premier League goals for a single club (184) than any other player in the competition's history.



A record-breaking brace on his final appearance. ✌️ pic.twitter.com/6nLWIPi4ed