🎥 Axel Witsel s'entraîne balle au pied à l'Académie du Standard de Liège

Sélectionné pour l'Euro 202O, le milieu de terrain n'est pas encore certain d'être à 100% pour le début de la compétition.

Axel Witsel donne le maximul pour revenir à temps et être au plus vite prêt pour l'Euro 2020. Ce mardi, le joueur du Borussia Dortmund a été aperçu sur les terrains d'entraînement du Standard de Liège, son club formateur. On y voit le Diable Rouge s'entraîner balle au pied dans des stories Instagram de Duse Magazine. Pour rappel, la Belgique débutera la compétition le 12 juin contre la Russie.