L'inoxydable Joaquin prolonge encore le plaisir, à 39 ans

À bientôt 40 ans, pas question de raccrocher pour Joaquin, légende du Bétis Séville.

Joaquin (39 ans), qui fêtera ses 40 ans en juillet, a signé une prolongation de contrat d'un an avec le Bétis Séville, où il est revenu en 2015 après y avoir entamé sa carrière en 2000. Et il n'y fait pas de la figuration, ayant disputé 30 matchs cette saison dans un club qui a terminé 6e de Liga et disputera l'Europa League.