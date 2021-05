Officiel : Gaël Kakuta continue l'aventure au RC Lens

Prêté à Lens par Amiens cette saison, Gaël Kakuta reste dans le nord de la France. Son contrat avec les Sangs et Or a été prolongé jusqu'en 2023.

Gaël Kakuta jouera toujours à Lens la saison prochaine. En effet, le RCL a choisi de lever l'option d'achat incluse dans le contrat du joueur. Le principal intéressé est désormais lié aux Sangs et Or jusqu'en juin 2023. La nouvelle a été annoncée par le club nordiste via un communiqué officiel publié ce mercredi matin.

Option levée pour Gaël Kakuta, lensois jusqu'en 2023 !

"Revenir dans mon club de coeur était le bon choix !"

Interviews

Pour rappel, Gaël Kakuta était prêté par Amiens cette saison. En 36 matchs joués, le gaucher de 29 ans a inscrit 11 buts et délivré 5 passes décisives en 2020/2021. Ses performances ont visiblement convaincu les Artésiens de miser sur lui. Selon Transfermarkt, le montant de l'opération s'élèverait à 5 millions d'euros.