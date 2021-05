Officiel : Jordi Condom est le nouvel entraîneur du RFC Seraing

Le RFC Seraing a trouvé son coach pour la saison prochaine.

Jordi Condom est le nouvel entraîneur du RFC Seraing. L'Espagnol, qui était le directeur sportif d'Eupen, aura pour objectif de maintenir les promus en D1A. Chez les Métallos, il dirigera son troisième club en tant que coach principal.

Arrivé en Belgique en 2012, en tant qu’entraîneur adjoint des Pandas, il deviendra T1 du club germanophone trois ans plus tard avant d'être limogé en novembre 2017. Il rejoindra Roulers quelques mois plus tard et sauvera le club de la relégation. Néanmoins, il sera démis de ses fonctions dès la saison suivante avant de devenir adjoint à Al-Arabi au Qatar par la suite. Il avait fait fait son retour à Eupen le 1er juillet 2020 en tant que directeur sportif.