Officiel : Le KV Malines s'offre un joueur de Seraing

Le défenseur a été l'un des grands artisans de la magnifique saison des Métallos en D1B.

Iebe Swers quitte le RFC Seraing pour rejoindre le KV Malines où il a paraphé un contrat de quatre saisons. Le Limbourgeois, passé par Saint-Trond et Lommel, évoluait au Pairay depuis 2019. Le back droit âgé de 24 ans avait disputé 24 des 28 rencontres en D1B cette saison avec les Métallos et faisait partie de l'équipe type de la Proximus League.



Le joueur est heureux d'avoir la chance de faire ses preuves dans un club ambitieux comme le KV Malines. "Ils ont immédiatement montré qu'ils me voulaient là-bas. La philosophie de KV me plaît beaucoup. Le club et ses fans dégagent de l'enthousiasme et de la chaleur. C'est ce qui m'a convaincu", a confié Swers sur le site officiel du club.