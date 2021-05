L'Antwerp tient déjà le remplaçant de Franky Vercauteren

Franky Vercauteren va quitter le Great Old, qui a déjà trouvé son remplaçant. Il s'agit d'un ancien de Genk et Bruges : Brian Priske.

Brian Priske (44 ans) sera le nouveau coach de l'Antwerp, annonce ce samedi Het Nieuwsblad. Franky Vercauteren s'est entretenu avec sa discussion et, comme c'était à peu près prévu, il met donc un terme à sa collaboration avec le Great Old au terme d'une saison plutôt réussie, terminant troisième et ayant décroché les poules européennes.

Priske n'est pas inconnu au bataillon : le Danois a porté les couleurs du Racing Genk de 2003 à 2005, puis de Bruges de 2006 à 2008, remportant la Coupe en 2007 avec les Blauw & Zwart. ll était jusqu'ici coach de Midtjylland, qu'il a mené au titre en championnat du Danemark en 2020. Il y a notamment dirigé Dion Cools et Alexander Scholz.