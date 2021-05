Haaland, Cuadrado, Mendy: le tableau d'honneur de la Ligue des Champions 2020-2021

Au lendemain de la finale, coup d'oeil sur les classements individuels de la Ligue des Champions 2020-2021.

Erling Haaland, roi des buteurs

Barré par Manchester City, le Borussia Dortmund n'a pas passé le cap des quarts de finale cette année en Ligue des Champions, mais ça n'empêche pas Erling Haaland de s'installer au sommet du classement des buteurs. Le Norvégien a trouvé le chemin des filets à dix reprises, il devance Kylian Mbappé (8). En-Nesyri, Salah, Neymar, Rashford, Morata, Giroud et Benzema partagent la troisième place du classement avec six buts inscrits.

Juan Cuadrado meilleur passeur

Juan Cuadrado a, lui aussi, disparu très vite de la compétition, puisque la Juventus a pris la porte en huitièmes de finale contre Porto. Le Colombien est pourtant le meilleur passeur de cette Ligue des Champions avec six assists. Kevin De Bruyne et ses quatre assists partagent la seconde place en compagnie de Joshua Kimmich et Angel Di Maria.

Edouard Mendy, record égalé

Avec neuf clean sheets, Edouard Mendy a égalé un record que se partageaient Canizares, Rossi et Navas. Au classement des clean sheets, il devance Ederson (7), Alisson et Agustin Marchesin (5), Thibaut Courtois pointe à la cinquième position avec quatre clean sheets.