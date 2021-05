N'Golo Kanté aux anges : "Ce n'est que de la joie"

Déjà énorme lors de la demi-finale de Ligue des champions contre le Real Madrid en étant élu deux fois homme du match, le milieu de terrain a remis le couvert en finale contre Manchester City (1-0).

Encore une prestation XXL de N'Golo Kanté avec Chelsea. Le Français a d'ailleurs été élu homme du match par l'UEFA. Le champion du monde 2018 était aux anges après cette victoire de Chelsea en finale de la Ligue des champions.

"C'est le travail de tout un groupe, c'est incroyable, ce n'est que de la joie. Le principal c'est le collectif, moi c'est secondaire. On s'est battus pour en arriver là. C'est la récompense de tout un groupe. C'est le résultat de beaucoup d'efforts de tout un groupe, on savoure. On savoure la Ligue des champions, on va rejoindre les Bleus bientôt on espère remporter l'Euro. L'arrivée du nouveau coach, le changement de tactique ont fait beaucoup, l'entraîneur a apporté une nouvelle dynamique. C'est l'accomplissement du travail de tout un groupe", a confié Kanté au micro de RMC Sport.