La Croatie annule son camp d'entraînement en Écosse avant l'Euro

Les vice-champions du monde en titre ont finalement pris la décision d'installer leur camp de base en Croatie et de faire l'aller-retour entre chaque match (comme la Belgique, qui ne s'installera pas à Saint-Pétersbourg), plutôt que de rester à Glasgow pour l'Euro 2020. Une décision prise sur conseil de l'UEFA, qui a prévenu la sélection croate que les conditions sanitaires pourraient affecter leur préparation.

The Croatian Football Federation (HNS) management has decided that #Croatia national football team will remain in Rovinj during the #EURO2020, instead of team camp in St Andrews, as it had originally been planned.



➡️ https://t.co/OqETPtg2Go#Vatreni🔥 pic.twitter.com/y9MtmulMF9