Boudé par Didier Deschamps, le défenseur central de Manchester City a fait le choix de défendre les couleurs de l'équipe nationale d'Espagne.

Une décision que regrette Luis Fernandez, pas tendre avec Aymeric Laporte.

"Je n’ai pas aimé ce qu’il a eu l’occasion de faire. Moi, on me l’avait proposé et j’avais refusé. Quand tu prends une nationalité, quand tu es dans un pays et que tu commences à travailler... Il y a de la déception, de l’attente, peut-être le sentiment d’être abandonné par Didier Deschamps et par la sélection française. Et aussi la déception de ne pas avoir su rattraper la concurrence avec Lenglet et Kimpembe", a souligné le consultant pour beIN SPORTS. "Tu en as peur ? Mais non, tu joues à City ! Tu aurais pu avoir ce caractère, cette personnalité pour te dire : "Lenglet et Kimpembe, je peux être meilleur qu’eux"", a lâché Fernandez.