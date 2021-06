Gareth Bale va-t-il se reconvertir ... dans le golf ?

L'amour de Gareth Bale pour le golf a déjà beaucoup fait parler de lui. Et ça pourrait bien n'être que le début ...

Après le dernier match de la saison de Tottenham, Gareth Bale avait laisser planer le doute quant à son avenir, lui qui est sous contrat jusqu'en 2022 au Real Madrid. "Je sais ce que je ferai, mais si je le dis, ça va faire scandale", avait déclaré le Gallois, qui se concentre désormais sur l'Euro avec sa sélection.

Et d'après le média espagnol ABC, Bale envisagerait tout simplement ... de mettre un terme à sa carrière, pour se consacrer au golf et tenter de devenir professionnel. L'amour du Madrilène pour le golf est connu de tous et a fait polémique en Espagne quand Bale était critiqué pour passer plus de temps sur les fairways qu'à l'entraînement. Après la qualification du Pays de Galles pour l'Euro 2020, Gareth Bale avait même posé aux côtés d'un drapeau "Golf-Pays de Galles-Madrid, dans cet ordre", qui avait fait jaser. Si le joueur prêté à Tottenham cette saison rangeait les crampons pour se consacrer à ses clubs, cela ferait en effet scandale ...