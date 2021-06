Officiel : Arsenal annonce quatre départs

Ce jeudi, Arsenal a d'officialisé les départs de quatre joueurs. Parmi ceux-ci, on retrouve trois cadres, à savoir David Luiz et deux joueurs prêtés par le Real Madrid : Martin Odegaard (prêt payant de six mois) et Dani Ceballos (prêt de 2 ans). Les deux milieux offensifs font leur retour à la Casa Blanca où ils sont sous contrat jusqu'en juin 2023.

L'ancien Brugeois Matthew Ryan retourne lui de son côté à Brighton & Hove Albion.

