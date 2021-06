Olivier Giroud en route vers la Serie A ?

En fin de contrat dans quelques jours, Olivier Giroud aurait choisi sa nouvelle destination. L'ancien joueur de Chelsea rejoindra l'AC Milan.

Olivier Giroud va changer d'air cet été. Alors qu'il arrivera en fin de contrat avec Chelsea dans quelques jours (le 30 juin), l'international français est d'ores et déjà libre de s'engager où il le souhaite. D'après les informations de La Gazzetta dello Sport, il aurait choisi de rejoindre l'AC Milan, malgré les intérêts d'autres clubs.

Un contrat que deux ans et un salaie annuel de quatre millions d'euros (net) attendraient l'ancien montpelliérain en Lombardie. Mais avant d'opter pour les couleurs Rossoneri, le gaucher avait reçu d'autres propositions. Le New York City FC (MLS), Villarreal et West Ham étaient également sur le coup.

À 34 ans, Olivier Giroud devrait donc découvrir le troisième pays de sa carrière, après la France et l'Angleterre. Toutefois, rien n'a encore été annoncé ou officialisé par l'un ou l'autre parti jusqu'à présent. Si la nouvelle devait être confirmée, elle le sera sans doute après l'Euro. Pour l'heure, Olivier Giroud prépare sa nouvelle aventure avec les Bleus.