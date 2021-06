Une nation, une pépite : Xaver Schlager, le travailleur de l'ombre

L'Euro, c'est dans moins de deux semaines. L'heure est venue de vous présenter les talents qui pourraient y briller : jeunes talents déjà éclos ou en devenir, ils sont les stars de demain ... presque littéralement !

Xaver Schlager a vécu une superbe saison avec son club de Wolfsburg. Malgré quelques mauvais moments, au moment de distribuer les prix, son équipe a pris la quatrième place synonyme de qualification pour la Ligue des Champions.

Dans la foulée, et pour son plus grand bonheur, l’Euro arrive à point nommé. L’Autrichien de 23 ans fait partie d’une génération dorée et dans un groupe formé des Pays-Bas, de l’Ukraine et de la Macédoine du Nord, cette Autriche a des ambitions.

Elle pourra compter sur les qualités physiques de Schlager. Véritable marathonien du milieu de terrain, il adore récupérer les ballons et jouer simplement. Un véritable travailleur de l’ombre qui sait de temps à autre délivrer une passe décisive: 6 cette saison.

En équipe nationale, il en est déjà à 19 sélections à seulement 23 ans. Il aura envie de profiter de cet Euro pour confirmer cette superbe saison avec son club. Une qualification pour le second tour avec son équipe nationale, ce serait une belle cerise sur le gâteau.