L'Algérie n'a fait qu'une bouchée de la Mauritanie

Ce jeudi soir, l'Algérie accueillait la Mauritanie au stade du Chahid Mustapha Tchaker.

Le sélectionneur de l'Algérie Djamel Belmadi alignait un 4-2-3-1 avec Slimani en pointe. Feghouli ouvrira le score pour les Fennecs peu avant la pause (40e). Au retour des vestiaires, Yacoub égalisera (56e), 1-1. Les champions d'Afrique reprendront l'avantage via Feghouli (57e) qui s'offrait un doublé. Trois minutes plus tard, l'ancien Niçois Adam Ounas assénait le coup de grâce à l'heure de jeu (60e), 3-1. Bounedjah inscrira le quatrième but dix minutes plus tard (70e), 4-1.