Roberto Martinez : "L'objectif est de faire monter Eden Hazard au jeu contre la Croatie"

Au lendemain du partage contre la Grèce, le sélectionneur national s'est adressé à la presse.

Au lendemain du match nul contre la Grèce, Roberto Martinez a évoqué les blessés. "Eden a eu une très bonne journée hier et participera à une partie de l'entraînement collectif aujourd'hui. L'objectif est qu'il puisse s'entraîner pleinement avec le groupe samedi soir. En principe, il peut jouer dimanche, bien qu'il semble trop tôt pour qu'il soit titulaire d'entrée de jeu. L'objectif est de le faire monter au jeu pendant le match de toute façon. Eden est très positif et travaille dur, tout comme Axel Witsel. Ils font des progrès petit à petit", a déclaré le sélectionneur de la Belgique.

Reste à savoir dans quel état physique sera Eden Hazard la semaine prochaine, lorsque les Diables Rouhes affronteront la Russie lors du premier match du Championnat d'Europe. Martinez n'était apparemment pas trop inquiet pour l'ailier gauche. "Entre le 6 et le 12 juin, vous avez tout le temps de vous remettre en forme. S'il peut jouer nonante minutes contre la Russie ? Cela dépend des conditions du match. Nous avons trois matchs, donc on va faire en sorte qu'Eden soit le plus proche possible des 100% même un joueur comme lui peut compter sur son talent. Le plus important, c'est qu'il prenne du plaisir sur le terrain et là il nous apportera déjà beaucoup", a expliqué le technicien catalan.