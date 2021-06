🎥 Ligue des Champions: le but du tournoi pour Mehdi Taremi

Les internautes ont voté et c'est Mehdi Taremi qui a été récompensé. L'attaquant iranien du FC Porto n'a inscrit que deux buts en Ligue des Champions cette saison, mais ça suffit pour lui offrir le trophée du "Goal of The Tournament".

Sa superbe reprise acrobatique contre Chelsea en quart de finale a été préférée aux réalisations de Kylian Mbappé, de Luka Modric, de Karim Benzema, de Neymar, d'Olivier Giroud ou encore de Lionel Messi.

🔱 Here are the complete results of the Goal of the Tournament vote...



Congratulations Mehdi Taremi! 👏👏👏#UCLGOTT | @nissansports | #UCL pic.twitter.com/dmjSBB9Gfj