José Mourinho met la pression sur... la France

L'ancien coach de Tottenham a donné son avis sur le prochain Euro et a mis un coup de pression sur les Bleus.

A six jours du coup d’envoi de l’Euro, José Mourinho a dévoilé son grand favori pour la compétition : l’équipe de France. Impressionné par le potentiel des Bleus, en particulier dans le secteur offensif, l’entraîneur de l’AS Rome n’a pas hésité à mettre la pression sur la bande à Didier Deschamps en expliquant que toute autre issue qu’un sacre représenterait un échec.

"Ils doivent gagner. Sinon, ce sera un Euro raté, a glissé le consultant ce samedi dans sa chronique pour The Sun. La France pourrait faire une équipe A, une équipe B et une équipe C, parce qu'en ce moment elle a un nombre incroyable de joueurs de haut niveau."

Au passage, le Portugais a aussi mis en particulier la pression sur les épaules de Mbappé : "Lorsque vous avez Kylian Mbappé à vos côtés, il est très difficile de ne pas gagner. Il fait partie de ces joueurs qui gagnent des matchs et font peur aux adversaires. Mbappé fait tout pour essayer de prouver à tout le monde qu'après Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, il est le prochain meilleur joueur du monde." Un nouveau statut avec lequel les Tricolores vont devoir apprendre à composer…