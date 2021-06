Lukas Nmecha offre le titre européen Espoirs à l'Allemagne !

Lukas Nmecha (22 ans) est en feu depuis le début de cette phase finale d'Euro U21 : après un but face au Danemark en quart de finale, puis un assist sensationnel en demi-finale face aux Pays-Bas, l'attaquant prêté par Manchester City à Anderlecht a cette fois inscrit le seul but de la finale, face au Portugal.

La jeune Mannschaft n'était cependant pas favorite face à un Portugal qui restait sur 12 victoires consécutives, mais a pu proposer un jeu flamboyant porté par Florian Wirtz, le prodige de Leverkusen, mais aussi un Nmecha intenable qui a forcé le jeune portier portugais, Diogo Costa, à plusieurs arrêts. Anderlecht espérait bien pouvoir conserver son buteur, mais sa valeur a certainement encore fait un bond après un tel Euro U21 ...

