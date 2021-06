🎥 Les stades de l'Euro : Bakou accueille de plus en plus de grands évènements

Inaugurée le 6 mars 2015, cette enceinte est le stade de l'équipe nationale d'Azerbaïdjan.

Le Stade Olympique de Bakou se situe près des rives du lac Boyuskhor et est à 12 kilomètres du centre. Il fait partie du complexe de village olympique avec des installations d’entraînements et des hébergements. Les président de l’UEFA et de la FIFA ainsi que le président du pays ont assisté tous ensemble à la pose de la première pierre du stade le 6 juin 2011 lors d’une cérémonie marquant le 100ème anniversaire du football azerbaidjanais. L'enceinte, flambant neuve, a été inaugurée en 2015 et recevra pour la première fois des rencontres d’un Championnat d'Europe.

Le stade azéri et ses 69 870 places accueilleront de nouveau un match européen, deux ans après la finale d’Europa League en 2019, remportée par Chelsea face à Arsenal.

Quatre matchs de l'Euro seront joués à Bakou :

Samedi 12 juin : Pays de Galles – Suisse (Groupe A)

Mercredi 16 juin : Turquie – Pays de Galles (Groupe A)

Dimanche 20 juin : Suisse – Turquie (Groupe A)

Samedi 3 juillet : Quart de finale