Karim Benzema évoque le retour de Carlo Ancelotti au Real Madrid

Pourtant très proche de Zinedine Zidane, le buteur s'est tout de même montré enthousiaste suite au retour de l'entraîneur italien pour succéder au Français sur le banc du Real Madrid.

Karim Benzema (33 ans, 34 matchs et 23 buts en Liga cette saison) est content de retrouver Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid. "C'est une bonne nouvelle, nous le connaissons tous, les joueurs, les fans. C'est un grand entraîneur. J'aime sa philosophie du jeu, sa façon de voir le football, sa façon de gérer le groupe et de diriger l'équipe. Et il veut gagner tous les titres", a confié le Français à Marca.

Lui aussi ravi de retrouver l’ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, le technicien italien a déjà annoncé qu’il veut aider son buteur à atteindre la barre des 50 buts par saison.