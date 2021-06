L'Inter Milan a mis plusieurs joueurs sur le marché des transferts dont Zinho Vanheusden et Radja Nainggolan

Exposé à de gros problèmes financiers, le champion d'Italie compte bien enregistrer plusieurs départs pour renflouer les caisses.

L’Inter Milan va faire le ménage cet été. Le champion d’Italie a décidé de placer onze joueurs sur la liste des transferts, révèle le quotidien Corriere dello Sport. Parmi ceux-ci, on retrouve deux Belges, à savoir Zinho Vanheusden et Radja Nainggolan. Les neuf autres sont le gardien remplaçant Andrei Radu, Dalbert, Lorenzo Pirola, Achraf Hakimi, annoncé proche du Paris Saint-Germain, Valentino Lazaro, Arturo Vidal, Ivan Perisic, Andrea Pinamonti et Alexis Sanchez.

Pour rappel, lors de l’acquisition de Zinho Vanheusden par le Standard, l’accord entre le club liégeois et l’Inter Milan était très clair. Les Nerazzurri possèdent une clause de rachat du jeune défenseur, qui devait automatiquement être activée deux saisons plus tard. Il est question d'une somme avoisinant les 17 millions d'euros. Alors que beaucoup de supporters des Rouches espéraient un nouveau prêt, celui-ci ne devrait pas avoir lieu. Le club lombard a besoin de liquidités et doit vendre.