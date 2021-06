🎥 Thomas Meunier raconte sa rencontre avec Fiorentino Perez : "Ma faute si Eden est blessé ?"

À l'origine de la blessure d'Eden Hazard, un malheureux Ă©vĂ©nement : le tacle de Thomas Meunier lors d'un match entre le PSG et le Real Madrid. Le latĂ©ral est revenu sur cet Ă©vĂ©nement et surtout sur sa rencontre avec Fiorentino PĂ©rez.

Après la rencontre, Thomas Meunier a ainsi rencontré le président du Real Madrid, auquel il s'est présenté. "Je lui serre la main, lui dit "enchanté". J'ignorais qu'il parlait français, déjà, donc j'ai été surpris quand il m'a répondu en français aussi. "Enchanté ? Tu te rends compte que tu as blessé Eden Hazard et tu me dis enchanté ?". Et là, j'ai craqué", rigole le Diable Rouge dans le documentaire "Tôt ou tard", réalisé avec la RTBF et diffusé sur Auvio.

"Je me suis emballé sur lui. J'ai dit : "J'ai blessé Eden Hazard ? C'est de ma faute s'il est blessé là ? C'est un duel comme un autre". Je ne m'attendais pas à ce qu'il parle français et après, je me suis dit, c'est quand même le président du Real Madrid", se rappelle Meunier. Qui n'est donc pas près de signer au Real ...