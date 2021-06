Filip De Wilde parle du Portugal: "Ronaldo n'est plus le joueur qu'il était"

Le Portugal est l'un des favoris de la compétition. Mais le tenant du titre est dans un groupe compliqué et d'après Filip De wilde, Cristiano Ronaldo est sur le déclin.

"Le Portugal a, avec Cristiano Ronaldo, un joueur avec un profil unique", déclare De Wilde dans Het Laatste Nieuws. "Mais ils ont aussi d'autres joueurs de grand talent comme Bruno Fernandes, Bernardo Silva ou encore Joao Felix. Mais je pense que Ronaldo n'est plus le joueur qu'il était, qu'il n'est plus un top joueur. Mais maintenant avec lui on ne sait jamais".

Mais ce qui est certain, c'est que les Lusitaniens offrent un football spectaculaire: "C'est une équipe qui cherche toujours à marquer des buts, ils ont des joueurs spectaculaires, offensifs, qui vont vers l'avant mais qui pensent aussi à défendre. Dans le smatches du Portugal, on verra beaucoup de buts".