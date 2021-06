La Suède, touchée par le Covid-19, appelle des réservistes, dont Isaac Kiese Thelin

Touchée par le coronavirus à l'approche de l'Euro 2020, la Suède a appelé quelques réservistes, dont l'Anderlechtois Isaac Kiese Thelin.

Deux joueurs de la sélection suédoise ont été contrôlés positifs au coronavirus : Dejan Kusulevski, l'ailier de la Juventus, et Mattias Svanberg, milieu de Bologne. En conséquence, six réservistes ont été appelés par le sélectionneur Janne Andersson : Joakim Nilsson (Arminia Bielefeld), Jacob Rinne (Aalborg), Jesper Karlsson (AZ Alkmaar), Mattias Johansson (Genclerbirligi), Niklas Hult (Hanovre) et l'attaquant du RSC Anderlecht, Isaac Kiese Thelin, prêté cette saison à Kasimpasa.

Cette "bulle de réserve" ne devrait cependant pas s'entraîner avec la sélection en Espagne pour le premier match de la Suède à l'Euro, a annoncé la sélection. Les tests des autres joueurs et membres du staff sont tous revenus négatifs, précise-t-on également du côté suédois. Le groupe définitif de la Suède sera connu dimanche à minuit.