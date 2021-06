Le "Super Kiné" des Diables ne prendra pas le moindre risque: "Eden et Axel doivent être prêts, pendant ou après l'Euro"

Lieven Maesschalck est respecté de tout le monde dans le milieu sportif et nous avons de la chance car nos meilleurs joueurs sont entre ses mains.

Sa méthode est simple: il ne faut pas prendre le moindre risque: "Le plus important, c'est que les joueurs soient "fit", a déclaré Lieven Maesschalck dans GVA. "Pour moi, que ce soit avant, pendant ou après l'Euro, il n'y a pas une grande différence. Le temps n'est pas important, le plus important c'est de soigner la blessure de la bonne façon.

Mais comme tout le monde, il souhaite faite en sorte que nos Diables soient sur les terrains: "C'est normal, mon but est de les faire revenir pour qu'ils puissent jouer l'Euro. Mais d'abord, il faut soigner les joueurs et c'est ma tâche première. Cela ne servirait à rien de les faire jouer un match pour qu'ils soient blessés plus longtemps après."