Dries Mertens repousse la pression et l'assure: le futur des Diables sera brillant

Pour beaucoup, cette Euro est la dernière chance des Diables Rouges de remporter un trophée.

Mais pour Dries Mertens, notre pays n'a pas le moindre souci à se faire. "Est-ce que c'est maintenant ou jamais?", répond le petit Napolitain en conférence de presse. "Non, il suffit de voir comment nous sommes occupés à travailler. Les installations sont belles ici à Tubize, avec l'hôtel et le centre d'entraînement".

Mais les installations ne font pas tout. Il faut aussi le matériel "joueurs" pour réussir au plus haut niveau. "Quand je vois les jeunes qui arrivent, on peut dire que ce n'est pas mal. En plus, c'est bien plus facile pour eux de s'intégrer dans un tel schéma et avec un tel groupe. On grandit comme un club".

Tout a donc l'air de bien aller chez les Diables Rouges, tant pour le présent que pour le futur.