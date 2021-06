Une déclaration jugée "arrogante" de Frank De Boer irrite Andriy Shevchenko avant Pays-Bas - Ukraine

Les Pays-Bas débuteront leur Euro face à l'Ukraine dimanche.

Après avoir déclaré que "les Pays-Bas vont gagner 3-1 dimanche", Frank De Boer a provoqué l'irritation de l'entraineur de l'Ukraine, un certain Andriy Shevchenko, selon De Telegraaf, qui explique que les Ukrainiens n'ont pas du tout apprécié cette déclaration "arrogante".

"Ce n'était pas utile de la part de De Boer de faire une telle déclaration", a confié Evgeniy Levchenko, dans le podcast Kick Off. Toutefois, l'ancien international ukrainien a souligné qu'il fallait prendre cela au second degré, car le coach des Oranjes s'était prêté au jeu dans le cadre d'une interview quelque peu ludique, aux côtés du footballeur freestyle Soufiane Touzani.

"Aucun entraîneur ne fait ce genre de déclaration de nos jours, et cela a provoqué beaucoup de remous en Ukraine, notamment chez l'entraîneur et ses assistants. Il n'aurait pas dû", a rajouté Levchenko, qui a mis en garde les Pays-Bas contre la formation d'Oleksander Zinchenko (Man City) et Ruslan Malinovskiy (ex-Genk).