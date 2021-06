🎥 Quel accueil russe pour les supporters polonais ? Les bagarres ont déjà été nombreuses

Si les Belges ne devraient pas ĂȘtre nombreux en Russie, d'autres contingents de supporters ont prĂ©vu de se rendre Ă Saint-PĂ©tersbourg en masse et la police veillera.

Flashback : en 2012, à Varsovie qui accueille plusieurs matchs de l'Euro 2012 (dont le match d'ouverture), la Russie et la Pologne s'affrontent il y a 9 ans jour pour jour, le 12 juin ... sur et en dehors des terrains. La rivalité entre supporters russes et polonais est connue, l'animosité est féroce entre les deux peuples pour des raisons largement extrasportives et elle déborde sur le sportif à chaque fois que les équipes se rencontrent.

L'affaire défraie la chronique : des affrontements éclatent, des dizaines de personnes sont blessées. Quatre ans plus tard, les deux équipes ne sont pas dans le même groupe mais les hooligans russes se feront remarquer à Marseille, cette fois lors d'affrontements avec les fans anglais.

Et cette année, la police veillera : si Russes et Polonais ne se retrouvent pas sur le terrain de la Gazprom Arena, ils se retrouveront bien dans les rues, puisque près de 2500 supporters polonais sont attendus à Saint-Pétersbourg, où leur équipe nationale affrontera la Suède et la Slovaquie.

Habituellement, les supporters russes se tiennent cependant à carreau quand ils sont sur leur territoire ; cela avait été le cas en 2018, où aucun débordement n'avait eu lieu malgré la présence massive, sur tout le territoire, de supporters polonais venus assister aux matchs de leur équipe. À l'époque, le monde avait les yeux fixés sur la Russie, ce qui en a certainement dissuadé beaucoup de faire du grabuge. On espère bien sûr qu'il en sera de même cette fois.