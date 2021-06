Gareth Bale est impatient de vivre un nouveau moment fort de sa carrière

Le Pays de Galles affronte la Suisse à 15h.

Gareth Bale (31 ans) a remporté quatre fois la Ligue des champions avec le Real Madrid et a été, en tant qu'international, un pion majeur de l'équipe nationale du Pays de Galles qui a surpris amis et adversaires il y a cinq ans en se qualifiant pour les demi-finales du Championnat d'Europe 2016.

Bale est le capitaine de son pays depuis l'année dernière et cela lui donne encore plus de fierté pour débuter la compétition : "C'est un immense honneur d'être capitaine", a déclaré Bale lors d'une conversation avec la BBC. "Cela a toujours été un grand honneur, mais être capable de diriger son pays lors de la phase finale d'un tournoi majeur... Ce sera l'un des points forts de ma carrière."

Gareth Bale est le meilleur buteur de l'histoire du Pays de Galles avec 33 buts, mais il n'a pas marqué le moindre but lors des onze derniers matches internationaux.

L'ailier abordera néanmoins le championnat européen avec confiance : "Ce que je disais déjà quand je marquais beaucoup, c'est que cela n'est pas important de savoir qui marque. J'ai fait six ou sept passes décisives au cours de la dernière période, donc je contribue toujours à être décisif. Je ne suis pas inquiet à ce sujet. Je sais toujours où se trouve le but et j'espère pouvoir marquer quand j'en aurai l'occasion."