Euro : L'Anglais Jude Bellingham entre dans l'histoire

L'Angleterre n'a pas manqué son entrée en lice dans cet Euro 2020. Les hommes de Gareth Southgate l'ont emporté 1-0 grâce à un but de Raheem Sterling (57e).

Record de précocité pour Jude Bellingham. Le joueur des Three Lions est devenu le plus jeune joueur à disputer un match de l'Euro à 17 ans et 349 jours.

Au surplus, le joueur du Borussia Dortmund est également devenu le joueur le plus jeune à disputer un tournoi majeur avec la sélection anglaise.