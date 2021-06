Yves Vanderhaeghe débute la préparation : "Le noyau n'est pas complet, loin de là"

Le Cercle a réussi à se sauver quasi de justesse la saison dernière et espère vivre une saison bien plus sereine.

Pour la deuxième année consécutive, le Cercle a joué avec le feu et a dû se battre pour ne pas descendre.

Le club espère désormais plus de stabilité pour vivre une saison bien meilleure et plus calme. Mais pour cela, il reste encore pas mal de chemin pour préparer un noyau compétitif comme le souligne Yves Vanderhaeghe.

L'entraîneur du Cercle a pris ses fonctions l'hiver dernier. Cette semaine, les joueurs ont débuté la préparation de la nouvelle saison. Lors de la première séance d'entraînement, Vanderhaeghe s'est brièvement adressé aux médias : "Le noyau est loin d'être complet", a-t-il déclaré sur le site du club.

L'entraîneur s'attend donc encore à des départs et des arrivées. En attendant, l'ancien milieu de terrain voit un groupe enthousiaste. En effet, Vanderhaeghe semble satisfait de plusieurs espoirs du centre de formation qui s'en sortent plutôt bien selon lui, même si certains de ces jeunes devraient partir en prêt.