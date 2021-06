L'Espagne aligne le plus jeune joueur de son histoire dans un tournoi majeur

Le jeune Pedri était titulaire ce lundi soir lors de la rencontre entre la Roja et la Suède.

La rencontre entre l'Espagne et la Suède aura été ponctué de quelques records ce lundi soir dont celui du joueur espagnol le plus jeune d'un tournoi majeur (Euro et Coupe du monde).

Du haut de ses 18 ans et 201 jours, Pedri a chipé un record qui datait de 2006 et qui appartenait à un certain Cesc Fabregas âgé de 19 ans et 41 jours lors du Mondial en Allemagne.