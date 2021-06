🎥 L'auto-but complètement gag du gardien d'Haïti

La soirée de rêve a viré au cauchemar pour Josué Duverger. Le jeune gardien du Vitoria Setubal vivait sa première sélection avec Haïti face au Canada mais s'est rendu coupable d'un auto-but complètement gag.

Sur une passe en retrait anodine, le gardien a d'abord manqué son contrôle avant de louper complètement son dégagement, propulsant la balle dans ses propres filets. Cette rencontre était d'une importance capitale pour Haïti qui devait s'imposer s'il voulait continuer à croire en une qualification pour le Mondial 2022.

Malheureusement pour Duverger, ce but a permis au Canada d'ouvrir le score et de s'imposer sur le score final de 3-0. Cruel scénario pour le gardien de 21 ans...

Good morning to possibly the best/worst own goal in history, courtesy of Haiti vs Canada pic.twitter.com/7AjB9rxPFr