Copa America : L'Argentine bat l'Uruguay et partage la tête de son groupe

Cette nuit, l'Argentine a battu son rival uruguayen sur le plus petit écart.

Après avoir partagé l'enjeu face au Chili pour son premier match de Copa America, l'Argentine affrontait l'Uruguay cette nuit à Brasilia. Sur un but signé Guido Rodriguez (et un assist de Lionel Messi), l'Albiceleste a dominé la Celeste, prenant ainsi la tête de son groupe au coude-à-coude avec le Chili (qui a battu la Bolivie un peu plus tôt).

Retrouvez les images du match ci-dessous :