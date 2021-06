Eden Hazard se teste face à la Finlande : "La confiance revient petit-à-petit"

C'est confirmé : ce lundi, Eden Hazard débutera face à la Finlande. Un moment très attendu par le public belge et par le joueur lui-même.

À tout seigneur tout honneur : Eden Hazard était présent en conférence de presse ce dimanche, veille du troisième match de poules entre la Belgique et la Finlande. Une rencontre qu'il débutera, afin d'emmagasiner du temps de jeu. "Si je sais jouer 90 minutes ? Non, pas encore (sourire). On verra les sensations, comment le match se déroule, mais je vais essayer de disputer le plus de minutes possible. Si c'est 50, c'est 50, si c'est 60, c'est 60", relativise le capitaine des Diables.

Hazard le sait : il n'est pas encore à 100%. "L'objectif, c'est d'être à 100% pour les matchs à élimination directe. Mais la confiance revient petit-à-petit", se réjouit-il. "Est-ce que j'ai encore une appréhension ? Si j'en avais une, autant ne pas jouer, car mon jeu est basé sur le fait d'aller au duel. Sur les deux matchs que j'ai pu jouer, ça s'est bien passé. Je ne suis pas à 100% mais je suis prêt à débuter".

Je n'ai jamais douté de mes qualités

Sur ses deux entrées au jeu face à la Russie et au Danemark, Eden a déjà montré plus de choses que les derniers mois lorsqu'il foulait les terrains. Un Hazard tel qu'on avait peut-être craint ne plus le retrouver. "Je n'ai jamais douté de mes qualités", précise le Madrilène. "Mais comme j'ai souvent été blessé, j'avais juste peur de ne pas revenir à 100%. Vous savez, ma cheville, je l'ai cassée trois fois. Elle ne sera peut-être plus jamais comme il y a 10 ans", souligne Hazard.

"La pression, je ne m'en suis jamais mis et je ne m'en mettrai jamais. Elle est énorme au Real, elle est énorme ici. Moi, tout ce que je veux, c'est être en forme. À moi de mettre la pression de côté quand je suis sur le terrain".