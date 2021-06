Le capitaine de la Finlande garde espoir : "Je n'ai jamais perdu contre les Diables Rouges"

La Finlande affrontera les Diables Rouges ce lundi (21H) lors de la troisième journée de l'Euro.

Le capitaine de la Finlande garde de bons souvenirs des matchs contre les Diables Rouges. Tim Sparv a joué trois fois contre la Belgique et n'a jamais perdu. Cependant, à chaque fois, il s'agissait de matchs amicaux.

En 2010, la Finlande a gagné 1-0, en 2011 et 2016, le match s'est soldé par 1-1 à chaque fois. "Nos résultats contre la Belgique étaient bons. C'est difficile d'expliquer pourquoi, car je pense que c'est l'une des meilleures équipes d'Europe. Pour moi, d'ailleurs, ils sont les favoris pour le titre lors de ce championnat d'Europe", a-t-il déclaré sur le site de la fédération finlandaise de football.

Le Championnat d'Europe est le premier grand tournoi pour les Finlandais et ils visent immédiatement une place en huitième de finale. "La balle est dans notre camp mais le défi est énorme", a souligné l'international aux 81 sélections. "Je pense que tous les joueurs et le staff sont très fiers de faire partie de cette aventure. Nous avons travaillé dur pour le football finlandais et ce championnat européen était notre rêve commun. Maintenant que nous sommes ici, nous espérons laisser un héritage. Nous voulons que ce premier grand tournoi ne soit pas le dernier", a conclu Tim Sparv.