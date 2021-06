Kevin De Bruyne, déjà en pleine forme : "Ca fait du bien car ce n'est pas facile de trouver du rythme"

Kevin De Bruyne a débuté la rencontre et accumulé du temps de jeu, trouvant de nombreuses ouvertures dans un match très fermé.

Avec 7 "key passes" (passes-clef) réalisées, Kevin De Bruyne a battu le record de cet Euro 2020 jusqu'ici, preuve que le médian de Manchester City est en pleine forme et pas gêné le moins du monde par le choc subi en finale de la Ligue des Champions. "Ce temps de jeu, c'est très positif pour les joueurs qui reviennent de blessure, comme moi, Axel ou Eden", souligne-t-il après la rencontre au micro de la RTBF.

Le match aura été très fermé, jusqu'à ce que la Belgique finisse par trouver la solution. "On savait que ce serait très dur, parce qu'ils jouaient pour se qualifier. On a eu un peu de difficultés en première période mais on savait qu'en seconde, il y aurait des espaces", explique De Bruyne, encore architecte du jeu belge. "En match, je donne tout ce que j'ai, et je crée des occasions. Aujourd'hui, d'autres ont marqué. Je suis content pour eux".

Revisionnez l'interview intégrale de KDB :