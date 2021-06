🎥 L'Allemagne arrache le partage contre la Hongrie à Munich

L'Allemagne recevait la Hongrie à Munich lors de la 3ème journée du Groupe F.

Il s'agit ce soir de la première rencontre en compétition entre les deux équipes depuis la finale de la Coupe du Monde 1954, remportée 3-2 par la RFA à Berne.

La première occasion de la partie sera allemande. Joshua Kimmich frappera au sol vers le but, mais Gulácsi repoussera de la main droite en fermant bien son angle (4e). Coup de tonnerre après dix minutes de jeu quand la Hongrie ouvrira le score via une tête d'Ádám Szalai (11e), 0-1.

© Hongrie Twitter

La Mannschaft poussera et verra une tête de Hummels s'écraser sur la barre transversale (21e). Une minute plus tard, Matthias Ginter poussera le cuir du bout du pied, mais celui-ci sera capté par Péter Gulácsi (22e). Les troupes de Joachim Löw pousseront mais ne parviendront à égaliser avant la pause. La Mannschaft cale dans son Allianz Arena, sous une pluie battante et alors qu'on lui promettait une promenade de santé ou presque.

En seconde période, les Hongrois obtiendront une belle occasion. Ádám Szalai déviera en une touche vers la droite en direction de Loïc Négo, mais Robin Gosens se jettera devant lui pour enlever le cuir avec un tacle glissé (50e). Leroy Sané servira Kai Havertz à l'entrée de la surface, qui se retournera avant de tirer au but, mais Péter Gulácsi captera le ballon (52e).

Peu après l'heure de jeu sur un coup-franc allemand, Peter Gulacsi manquera complètement sa sortie aérienne et Mats Hummels gagnera son duel de la tête. Le défenseur central servira Havertz qui n'aura plus qu'à pousser le ballon dans le but (67e), 1-1.

Pratiquement sur l'engagement, András Schäfer trompera Manuel Neuer de la tête (68e), 1-2.

Le but de SCHAFER !!! 🔥🔥ALLEMAGNE 🇩🇪 1-2 🇭🇺 HONGRIE #EURO2020 || #GERHUN pic.twitter.com/3KJ5R1z1ZB — LE FIVE ⚽️🏟 (@LE_FIVE5) June 23, 2021

L'Allemagne poussera par la suite. Toni Kroos percera depuis la gauche et entrera dans la surface via un relais avec Robin Gosens. Ce dernir frappera du droit mais cela filera devant le but (82e). La Mannschaft reviendra une deuxième fois au score. Leon Goretzka remisera le ballon sur Timo Werner dont la frappe sera contrée, mais le cuir reviendra dans les pieds de Goretzka qui ajustera Péter Gulácsi (84e), 2-2. Le score ne bougera plus.

L'Allemagne file en huitième de finale, la Hongrie est éliminée.