📷 Toby Alderweireld à la recherche d'un supporter qui voulait son maillot lors de Finlande-Belgique

Toby Alderweireld a grand coeur : alors que le défenseur de Tottenham ne jouait pas ce lundi face à la Finlande, un supporter russe portant une vareuse des Spurs tenait une pancarte demandant au Diable de lui donner son maillot. Malheureusement pour lui, Toby ne l'a pas vu dans le stade, mais a ensuite lancé un appel sur Twitter. Les supporters belges ont ensuite retrouvé l'homme sur Instagram, et on imagine que le chanceux recevra bien vite le précieux maillot !

Sorry I didn't see you yesterday, but I appreciate you ūüĎä Twitter, can you do your thing and find out who he is so I can send him my jersey, please? ūü§∑ūüŹľ‍‚ôāÔłŹūüė¨ pic.twitter.com/reztfB1U68